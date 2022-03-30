Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM Банк «Русский Стандарт» выплатит крупный штраф после жалобы уральца. Об этом сообщает пресс-служба областного антимонопольного ведомства.

Штраф

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Свердловчанин обратился с жалобой на действия банковских сотрудников. Он получил рекламный звонок из кредитной организации. Мужчина посчитал свои слова нарушенными, поскольку согласие на рекламу он не давал.

Сотрудники областного УФАС вызвали представителя банка для составления административного протокола. Оказалось, что мужчина не является клиентом «Русского Стандарта». Банк свою вину признал, сославшись на ошибку сотрудника при наборе номера. Кредитному учреждению назначили штраф в размере 250 тыс. рублей. Ранее банк уже выплачивал штраф за подобное нарушение.