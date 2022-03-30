Ярославль, 22 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Из-за кадровых проблем на городских транспортных предприятиях Ярославля водители вынуждены работать в две смены. Об этом он корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Ярославской областной думы Валерий Байло. По словам Байло, к нему с жалобами обращаются сами водители, в том числе и из принадлежащего городу «ПАТП-1».

Алексей Колчин ИА REGNUM Место водителя в автобусе

"Водители приходят с любых предприятий, с коммерческих и некоммерческих. Четко говорят, что работают 18 часов. Один человек работает две смены. Есть режим труда и отдыха, который должен неукоснительно соблюдаться. Если он не соблюдается, это может привести к авариям на дороге и не дай бог смерти на дороге. А вся эта система на предприятии сейчас ведёт к тому, что люди перерабатывают. Я сказал на последней рабочей группе, что у нас водителей превратили в рабов. Без возможности отдыха нормального», — рассказал Валерий Байло.

По словам депутата, у него есть есть документы о переработках водителей. Также к нему обратились два сотрудника «ПАТП-1», которые решили перейти на работу в «Яргорэлектротранс» («ПАТП-1» сейчас управляет «ЯрГЭТом»). Нехватка есть и там, но в таком переходе людям отказали. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из сотрудников, он хотел выучиться на вагоновожатого.

«Меня на последнем собеседовании узнал заместитель руководителя. Говорит — ты же на автобусе работаешь. Я ответил, что да. Он сказал, что не знает, как директор к этому отнесётся. Я сказал — ну, а причём тут он? Вам же водители нужны, они по полторы смены работают. Он позвонил Завьялову, тот сказал не брать. Получается для того, чтобы не переходили с автобусов на трамваи. При этом с трамваем на автобусы — нормально берут», — рассказал мужчина корреспонденту ИА REGNUM.

Водитель попробовал устроиться иначе — через службу занятости по направлению. Однако и тогда ему отказали, написав в причине отказа то, что он не прошёл собеседование. После чего мужчина обратился к Валерию Байло с просьбой помочь. Депутат решил обратиться в прокуратуру.

«У нас учкомбинат не загружен, там раньше набирались группы по 30 человек, сейчас гораздо меньше. Возможности привлекать людей к обучению вообще никакой нет, так и ещё сами не принимают людей, которые идут к ним. Не совсем понятно почему так происходит, когда у нас острейшая потребность всех автотранспортных предприятий», — резюмировал Валерий Байло.

Отметил депутат и то, что это не единственный случай. В то же время к нему обратился ещё один молодой человек, которого отказались принимать на работу кондуктором из-за того, что у него нет военного билета.