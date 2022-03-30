Красногорск, 30 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Ставка НДС для гостиниц и других средств размещения в Подмосковье будет снижена с 20% до нуля. Об этом 30 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Нулевая ставка будет действовать в течение пяти лет с момента ввода объектов в эксплуатацию. Нормы соответствующего закона вступят в силу 26 апреля», — сказано в сообщении.

Ожидается, что подобная мера поможет решить проблему дефицита качественных средств коллективного размещения, а также обеспечит привлечение инвестиций в туристическую отрасль.