Тюмень, 30 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Тюменском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Виталия Б., которого обвиняют в убийстве девятилетней школьницы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Убийство

Дело Виталия Б. будет рассматривать суд присяжных заседателей. Также ему продлён срок содержания под стражей до 20 сентября 2022 года. Первое судебное заседание по делу об убийстве школьницы Насти М. назначено на 18 апреля. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменская школьница Настя М. пропала 30 июня 2021 года, её останки нашли 19 августа 2021 года. Подозреваемого в жестоком убийстве девочки, по словам следователей, выявили по ряду улик, в том числе и ДНК. Как отмечают в Следственном комитете РФ, Виталий Б. признался в убийстве девочки под давлением улик. Он обвиняется по «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).