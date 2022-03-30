Тунис, 30 марта 2022, 12:38 — REGNUM Депутаты Палаты представителей Туниса, распушенной президентом страны 25 июля 2021 года, намерены провести экстренную сессию, в ходе которой планируют отменить ряд решений, принятых главой государства. Об этом 30 марта сообщает Babnet.

Тунис
Тунис
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, заседание было созвано спикером парламента Рашидом Гануши, который призвал депутатов проголосовать против указов президента Туниса Кайса Сайеда, который де-факто «монополизировал законодательную и исполнительную власть в стране».

Президент страны уже назвал предстоящее заседание парламента «незаконным» и «подрывающим конституционный строй страны».