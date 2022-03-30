Тунис, 30 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Депутаты Палаты представителей Туниса, распушенной президентом страны 25 июля 2021 года, намерены провести экстренную сессию, в ходе которой планируют отменить ряд решений, принятых главой государства. Об этом 30 марта сообщает Babnet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По данным журналистов, заседание было созвано спикером парламента Рашидом Гануши, который призвал депутатов проголосовать против указов президента Туниса Кайса Сайеда, который де-факто «монополизировал законодательную и исполнительную власть в стране».

Президент страны уже назвал предстоящее заседание парламента «незаконным» и «подрывающим конституционный строй страны».