Кабул, , 12:33 — REGNUM Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространило заявление, в котором говорится, что вскоре в Кабуле вновь откроются офисы Катарского благотворительного фонда и Катарского общества Красного Полумесяца.

Афганистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», в заявлении указано, что министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки встретился со своим коллегой из Индонезии Ретно Марсуди и заместителем министра иностранных дел Катара на полях саммита в Дохе, чтобы обсудить гуманитарные, экономические и образовательные вопросы и события в Афганистане.

Согласно заявлению, министр иностранных дел Индонезии и замглавы МИД Катара заверили, что страны продолжат свою гуманитарную помощь и сотрудничество с афганским народом. Ретно Марсуди пообещала, что Индонезия будет сотрудничать с афганскими учебными заведениями, а также предоставит возможности для получения образования афганским студентам.

Заместитель министра иностранных дел Катара заявил, что офисы Катарского благотворительного фонда и Катарского общества Красного Полумесяца скоро будут возобновят свою работу в Кабуле.

Министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблагодарил Катар и Индонезию за сотрудничество и сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержены взаимодействию с мировым сообществом и укреплению сотрудничества.

Два дня назад на полях саммита в Дохе министры иностранных дел Катара и Индонезии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оказания помощи афганскому народу.