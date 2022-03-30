Екатеринбург, 30 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начали подготовку к параду Победы. Репетиции стартуют 5 апреля. Постановление о подготовке города к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Об этом сообщили в городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Для организации репетиций парада перекроют ряд городских улиц. На период закрытия установят знаки в соответствии со схемой организации движения. Изменят и режим работы светофоров.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, репетиции пройдут утром и ночью. Это позволяет сократить уровень неудобства для горожан. Охрану общественного порядка, безопасность движения транспорта и пешеходов во время тренеровочных мероприятий обеспечат сотрудники полиции.