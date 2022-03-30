Донецк, 30 марта 2022, 12:31 — REGNUM Донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом 30 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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В 11:43 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Всего выпущено пять снарядов калибром 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, за один час украинские войска трижды обстреляли Петровский район Донецка.