Москва, , 12:31 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19, также было выявлено 20 145 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 17 823 648.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 352 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 368 377.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 16 788 291 человек вылечился от нового заболевания, 51 085 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 4932 новых пациента с COVID-19.