Иваново, , 12:31 — REGNUM В Первой городской клинической больнице города Иваново полностью отказались от использования зарубежных операционных систем, их заменили на российскую ОС — Astra Linux. Работу провели в рамках импортозамещения, сообщили 30 марта в пресс-службе правительства Ивановской области.

За компьютером

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«В результате проведенных работ сотрудники больницы получили сразу несколько преимуществ. Значительно выросла степень защищенности всей ИТ-системы, так как встроенные в операционную систему средства защиты позволяют повышать уровень ее безопасности на платформенном уровне», — сообщил начальник департамента развития информационного общества Ивановской области Михаил Хохлов.

Российскую ОС установили на 185 рабочих мест врачей и административного персонала. Медицинскую информационную систему заказчика, построенную на базе решений «1С», интегрировали с операционной системой. В результате, как отмечают специалисты, на пользователях переход не отразился.

В Ивановской области переход ИТ-инфраструктур госорганов и учреждений на отечественный софт начат в 2020 году. Astra Linux — это операционная система, имеющая сертификаты соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Минобороны РФ и ФСБ России, вошла в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи России.