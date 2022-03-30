Бразилиа, , 12:53 — REGNUM Вооружённая группа напала 29 марта на палаточных лагерь движения безземельных сельских работников на заброшенной ферме в бразильском штате Баия. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Фавела. Бразилия

Преступники обстреляли поселенцев и избили их лидера. Пострадавшие были госпитализированы, погибших нет.

Ферма была оккупирована 250 семьями в качестве протеста против аграрной реформы. С момента заселения семьи начали получать угрозы от вооружённых групп, но не смотря на предупреждения полиции, конфликт продолжился.

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