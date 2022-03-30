Стокгольм, 30 марта 2022, 12:35 — REGNUM Ряд государственных органов власти и служб в Швеции, занимающихся социально значимой деятельностью, не имеют достаточного уровня защиты конфиденциальной информации. Об этом 30 марта со ссылкой на оценку Службы безопасности Швеции сообщила радиостанция Ekot.
По последним данным, в прошлом году два из трех зарегистрированных инцидентов, которые могли быть связаны с угрозами безопасности, связаны с недостатками в информационной безопасности некоторых государственных учреждений.
Однако на вопрос журналистов, о каких ведомствах идет речь, в Службе безопасности Швеции отвечать не стали.
Каролина Бьорнсдоттер Паасикиви, глава отдела безопасности спецслужбы, отметила в эфире Ekot, что особенно остро угроза ощущается со стороны иностранных держав.