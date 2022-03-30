Стокгольм, 30 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Ряд государственных органов власти и служб в Швеции, занимающихся социально значимой деятельностью, не имеют достаточного уровня защиты конфиденциальной информации. Об этом 30 марта со ссылкой на оценку Службы безопасности Швеции сообщила радиостанция Ekot.

Стокгольм. «Столица Скандинавии». Швеция

По последним данным, в прошлом году два из трех зарегистрированных инцидентов, которые могли быть связаны с угрозами безопасности, связаны с недостатками в информационной безопасности некоторых государственных учреждений.

Однако на вопрос журналистов, о каких ведомствах идет речь, в Службе безопасности Швеции отвечать не стали.

Каролина Бьорнсдоттер Паасикиви, глава отдела безопасности спецслужбы, отметила в эфире Ekot, что особенно остро угроза ощущается со стороны иностранных держав.