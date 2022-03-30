Сыктывкар, , 12:28 — REGNUM Российские лыжницы Наталья Непряева и Светлана Николаева стали победительницами в командном спринте классическим стилем на чемпионате России. Об этом 30 марта сообщает.

Наталья Непряева Granada

Непряева и Николаева выиграли золотые медали, пройдя дистанцию в финальном забеге за 21 минуту 12,6 секунды.

Второе место заняли Екатерина Смирнова и Наталья Мекрюкова, которые отстали на 2,7 секунды. Третьими финишировали Евгения Рудометова и Ольга Кучерук, отставание которых составило 4 секунды.

Напомним, чемпионат России проходит с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

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