Богота, , 12:27 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке объявил об усилении патрулей и предоставлении 120 человек из Национальной полиции для обеспечения безопасности Боготы. Об этом пишет Prensa Latina.

Богота. Колумбия (сс) CucombreLibre

После чрезвычайного заседания Совета безопасности, проведенного после нападения на полицейский участок в конце марта, в результате которого погибли двое детей и ещё более десятка человек получили ранения и пострадало около 60 зданий, он объявил о группе мер по «противостоянию терроризму».

По его словам, заседания Объединенного комитета по борьбе с террористическими угрозами будет проводиться еженедельно в Боготе для анализа угроз и действий против терроризма, организованной преступности и всех криминальных структур.

Отмечается, что полиция обновит список наиболее разыскиваемых в столице преступников, а также будет усилена поддержка Генеральной прокуратуры в расследовании и преследовании 38 криминальных структур в городе, которые могут быть вовлечены в преступную деятельность.

Совместное патрулирование с армией будет усилено, а на въездах и выездах из столицы будет организовано 20 дополнительных контрольно-пропускных пунктов, добавил Дуке. Ещё 1000 сотрудников полиции, выделенных дополнительно, будут патрулировать город во время избирательного процесса.

Президентские выборы в Колумбии состоятся 29 мая.

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