Богота, 30 марта 2022, 12:27 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке объявил об усилении патрулей и предоставлении 120 человек из Национальной полиции для обеспечения безопасности Боготы. Об этом пишет Prensa Latina.

Богота. Колумбия
Богота. Колумбия
(сс) CucombreLibre

После чрезвычайного заседания Совета безопасности, проведенного после нападения на полицейский участок в конце марта, в результате которого погибли двое детей и ещё более десятка человек получили ранения и пострадало около 60 зданий, он объявил о группе мер по «противостоянию терроризму».

По его словам, заседания Объединенного комитета по борьбе с террористическими угрозами будет проводиться еженедельно в Боготе для анализа угроз и действий против терроризма, организованной преступности и всех криминальных структур.

Отмечается, что полиция обновит список наиболее разыскиваемых в столице преступников, а также будет усилена поддержка Генеральной прокуратуры в расследовании и преследовании 38 криминальных структур в городе, которые могут быть вовлечены в преступную деятельность.

Совместное патрулирование с армией будет усилено, а на въездах и выездах из столицы будет организовано 20 дополнительных контрольно-пропускных пунктов, добавил Дуке. Ещё 1000 сотрудников полиции, выделенных дополнительно, будут патрулировать город во время избирательного процесса.

Президентские выборы в Колумбии состоятся 29 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии награду за поимку организатора теракта увеличили до $1,3 млн