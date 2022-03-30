Донецк, 30 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. За один час украинские войска три раза обстреляли Донецк. Об этом 30 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Трижды в течение часа с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. В 10:20 было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм, в 10:35 — восемь снарядов, в 11:02 — два снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 марта украинские войска совершили несколько обстрелов мирных кварталов Донецка, в том числе с применением РЗСО «Град» и «Ураган».