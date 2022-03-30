Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM В Ленинградской области в 2021 году произошел двукратный рост уголовных преступлений, совершенных иностранными гражданами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 30 марта на заседании Законодательного собрания региона начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин,

Роман Плугин в ЗакСе Ленобласти Пресс-служб ЗакСа Ленобласти

По его словам, во время рейдов на объектах строительства и торговли, местах компактного проживания мигрантов в Ленинградской области в 2021 году выявлено более 17 тыс. административных правонарушений, связанных с режимом пребывания иностранцев.

«Что в четыре раза выше прошлогодних результатов, — заметил Плугин. — Выдворено чуть менее 1 тыс. иностранных гражданина».

Также он заметил, что благодаря совместной работе с коллегами из ФСБ, в прошлом году было зарегистрировано 11 преступлений в сфере нелегальной миграции.

«В органы ФСБ направлено почти 3,5 тыс. материалов о нарушении миграционного законодательства», — добавил начальник Главка МВД.

Кроме того, в 2021 году отметился рост уголовных преступлений, совершенных иностранными гражданами — зафиксировано 495 уголовно наказуемых деяний. Каждое шестое такое преступление связано с использованием подложных документов.

«По сравнению с 2020 годом таких фактов стало в два раза больше. Также в два раза выросло число выявленных наркопреступлений, что предопределило тенденцию роста иностранной преступности», — подытожил Роман Плугин.