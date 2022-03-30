Москва, 27 апреля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Каширский тоннель, пешеходные переходы и некоторые улицы подтапливает в Москве из-за сильного ливня, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Кадр из видео

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С утра власти столицы предупредили жителей об ухудшении погодных условий. В течение дня ожидаются гроза и усиление ветра до 15 м/с.

По данным ИА Регнум, несмотря на поступление воды в Каширский тоннель и переходы, угрозы людям нет, на месте работают службы города.

По прогнозу синоптиков, 27 апреля в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков.