Уфа, , 12:31 — REGNUM В Башкирии увидели признаки восстановления экономики. Об этом 30 марта сообщил председатель государственного собрания региона Константин Толкачев после представления депутатам отчета премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова о результатах работы правительства в 2021 году.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам спикера госсобрания Башкирии, благоприятные социально-экономические показатели 2021 года свидетельствуют об адекватной вызовам стратегии госуправления.

«Формируя планы на прошлый год, правительство республики с учетом пандемии опиралось на очень сдержанные, осторожные прогнозы. Результаты оказались лучше. Мы увидели признаки восстановления экономики», — приводит пресс-служба госсобрания слова Толкачева.

Он напомнил, что валовый республиканский продукт вырос на три процента в реальном выражении и оценивается в два трлн рублей. При этом промышленный сектор, который формирует треть экономики, показал увеличение производства на 7,5% при среднероссийском значении 5,3%.

Толкачев также отметил, что по эффективности промышленной политики Башкирия в 2021 году заняла первое место в России. Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось почти на четыре процента.

«Да, проблем у нас немало, но рост по ключевым направлениям достигнут», — подчеркнул спикер республиканского парламента.

Он напомнил, что в 2022 году перед правительством стоят новые вызовы.

«2022 год будет, вероятно, еще более сложным. Беспрецедентное санкционное давление, с которым столкнулась наша страна, является для нашей экономики серьезным сдерживающим фактором», — заявил Толкачев, отметив, что в настоящее время нужен системный подход и грамотное стратегическое планирование.

Он предположил, что текущий год станет проверкой управленческой команды Башкирии на прочность.

Толкачев сообщил, что депутаты существенно ускорили процессы принятия решений, сократили срок согласования важных для региона инициатив.