Москва, 30 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В течение 2023 года Германия может отказаться от российской нефти и частично нефтепродуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал соответствующее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

ptra Добыча нефти

«С учетом особенностей глобальных рынков нефти и угля, а также наличия логистических мощностей, Германия способна до конца 2022 года отказаться от российских поставок угля и в течение 2023 года — от нефти и частично нефтепродуктов. Касаемо российского газа Евросоюз уже аккуратно признал, что не может отказаться от его поставок как минимум в среднесрочной перспективе, — сказал Понкратов. — А сохранение поставок из России одного из основных видов энергоресурсов — газа — неизбежно поставит вопрос о нецелесообразности отказа от нефти, нефтепродуктов и угля, как только градус напряженности в отношении России снизится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если Германия откажется от поставок российских нефти и угля, то она столкнется с замедлением экономического роста и дороговизной энергоносителей.