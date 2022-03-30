Нью-Дели, , 12:26 — REGNUM Предложение России о возможности использования в двусторонних расчетах СПФС (система передачи финансовых сообщений Банка России) рассматривают в настоящее время власти Индии. Об этом 30 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации последних, предложенная российской стороной система позволяет проводить расчеты в национальных валютах с использованием российского аналога международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Также указывается, что, как предполагается, при проведении расчетов российские рубли будут передаваться в индийский банк и конвертироваться в рупии, а индийские рупии будут передаваться в российский банк и конвертироваться в рубли. В то же время, отмечается, что на данный момент окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Япония пересмотрит своё законодательство об иностранной валюте, чтобы помешать России уклониться от западных финансовых санкций с помощью криптовалютных активов.