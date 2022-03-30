Лос-Анджелес, США, 30 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Академия кинематографических искусств и наук США (A.M.P.A.S.) направила письмо своим членам, в котором заявила, что процесс оценки поступка Уилла Смита на 94-й церемонии вручения «Оскара» «займёт несколько недель». Об этом 30 марта сообщает портал The Wrap.

Оскар

Отметим, что это произошло на следующий день после того, как A.M.P.A.S осудила действия Смита и сообщила, что инициировала «официальную проверку». В заявлении организация также напомнила, что в 2017 году утвердила правила кодекса, в котором запрещается «физический контакт без разрешения».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джим Керри раскритиковал реакцию голливудского сообщества на поступок Уилла Смита. Он, в частности, заявил, что его «тошнит» от реакции коллег, которые «рукоплещут стоя» Смиту, ударившему Криса Рока из-за неудачной шутки.