Нальчик, 30 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии вынесен приговор троим сотрудникам центра соцобслуживания в Урванском районе. Их признали виновными в присвоении заработной платы «мертвых душ».

Sledcom.ru Суд

«Сотрудниками управления ФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность организованной группы, причастной к присвоению бюджетных средств в сумме 2,7 млн рублей, выделенных на оплату труда и пособий работникам учреждения», — пишет РИА «Кабардино-Балкария».

На скамье подсудимых оказались директор центра соцобслуживания населения в Урванском районе, главный бухгалтер и инспектор по кадрам. Суд доказал, что они начисляли заработную плату лицам, фактически не работающим в центре, а затем обналичивали денежные средства и похищали.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от двух с половиной лет до трех лет условно с испытательным сроком три года.