Париж, 30 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр прокомментировал работу французских компаний, присутствующих в России, сообщает Le Parisien.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

По его словам, основным принципом для компаний является соблюдение международных санкций.

«Санкции, ничего, кроме санкций. Пакет санкций является самым жестким из когда-либо принятых в отношении другого государства. Единственное, о чем мы просим компании, это уважать их. Компании оценивают ситуацию на местах», — заявил Брюно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты ФранцииЖан-Люк Меланшон, который в настоящее время занимает третье место в опросах, назвал главу государстваЭммануэля Макрона«необыкновенным хамелеоном».