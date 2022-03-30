Мосул, Ирак, , 12:33 — REGNUM Неизвестные обстреляли базу вооруженных сил (ВС) Турции, расположенную на территории северного Ирака. Об этом 30 марта сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник в министерстве обороны Ирака.

Мосул Mstyslav Chernov

По данным источника, под удар попала база «Зликан» в провинции Нейнава. В направлении базы были выпущены несколько ракет, две из которых достигли цели. О каких-либо потерях среди турецких военных не сообщалось.

Предположительно, за атакой стоит Рабочая партия Курдистана, которая ведёт партизанскую войну против армии Турции в этом районе.