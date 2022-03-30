Доха, 30 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в текущем году в Афганистане в помощи будут нуждаться 24 миллиона человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«На трёхдневной встрече с участием ВОЗ в Катаре будут обсуждаться достижения Афганистана в области здравоохранения за 20 лет и растущий гуманитарный кризис в стране», — сказал Гебрейесус.

Во встрече, которая проходит в Катаре в последние дня марта, принимают участие представители ВОЗ, ЮНИСЕФ, правительства Катара, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также стран и организаций-доноров.

Гебрейесус добавил, что итоги встречи определят перспективы состояния здравоохранения Афганистана в ближайшие годы.

ВОЗ ранее опубликовала заявление, в котором говорится, что ЮНИСЕФ и страны-доноры на этой встрече определят приоритеты для Афганистана на следующие 18−24 месяца.

Генеральный директор организации сказал, что ВОЗ сотрудничает с министерством здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), медицинскими работниками, местными и международными организациями и донорами.

Однако, по словам Гебрейесуса, более 24 миллионов человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи в этом году, а перемещения населения, засуха, отсутствие продовольственной безопасности и пандемия COVID-19 являются серьёзными проблемами, с которыми сталкивается организация. Он подчеркнул, что данная ситуация имеет также большие последствия для женщин и девочек.

Генеральный директор ВОЗ призвал к поддержке афганского народа посредством выплаты заработной платы государственным служащим, обеспечения безопасных условий труда и обучения.