Тегусигальпа, , 12:25 — REGNUM Защита бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса подала 29 марта апелляцию в Верховный суд с целью отменить его экстрадицию в США. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Полиция Гондураса Holaciudad.com

Накануне суд Гондураса ратифицировал решение об отправке Эрнандеса в США из-за обвинения в ряде преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Экс-президент должен предстать перед судом Южного округа Нью-Йорка.

Эрнандес была арестован в столице Гондураса 15 февраля по запросу властей США.

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