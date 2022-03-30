Красноярск, , 12:21 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Красноярске, сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жан-Батист Камиль КОРО. Порыв ветра. 1864–1873

По данным синоптиков, днём 31 марта в центральных районах Красноярского края и в городе Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с.

Граждан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на юге Таймыра ожидаются сильный ветер, метель.

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