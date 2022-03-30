Кишинёв, 30 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду направила в Национальный орган по неподкупности (НОН) декларацию о доходах и имуществе за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба НОН.

Gov.md Майя Санду

По информации ведомства, глава республики сообщила, что получила заплату в размере 226,8 леев (около $12,4 тыс.) и 4,7 тыс. леев (около $260) командировочных. Также она получила доход в размете $71,4 от вклада в банке США на сумму $2384. В декларации 2020 года там числилось $17 578.

Президент также указала, что имеет вклад в молдавском банке на сумму 10 тыс. леев (около $550). В 2020 году там было 18 893 лея (около $1 тыс.).

Из имущества Санду указала квартиру площадью 74,5 кв. м, которую приобрела в 2003 году. Её стоимость оценивается в 440 тыс. леев (около $24 тыс.) В декларации также указан автомобиль Toyota RAV4 2007 года выпуска, купленный в 2012 году, стоимость которого оценивается в 170 тысяч леев (около $9,3 тыс.).