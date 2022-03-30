Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге аппарат уполномоченного по правам человека запустил чат в Telegram для заявлений о нарушении прав во время массовых мероприятий. Эту меру анонсировала 30 марта городской омбудсмен Светлана Агапитова в Законодательном собрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга Выступление уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой

«Теперь у нас есть Telegram-канал уполномоченного и чат для оперативного представления гражданами информации о предполагаемых нарушениях их прав в ходе публичных мероприятий», — заявила Агапитова.

Уполномоченный по правам человека также отметила, что аппарат находится в постоянном контакте с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ведомство рассматривает поступающие от петербуржцев заявки о нарушении их прав и направляет их для получения сведений в в правоохранительные органы.