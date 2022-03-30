Каракас, 30 марта 2022, 12:20 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил обязательство правительства страны по углублению механизмов, гарантирующих права женщин и их участие во всех сферах жизни общества. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро
Николас Мадуро
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Во время открытия третьего Венесуэльского женского конгресса президент настаивал на важности продвижения новых социальных положений в сообществах, наряду с разработкой суровых законов для искоренения таких явлений, как гендерное насилие.

В этой связи Мадуро призвал Национальное собрание страны, Верховный суд и другие органы, занимающиеся реализацией правосудия, продвигаться вперед в адаптации законодательной базы для усиления защиты женщин от перечисленных угроз.

Мадуро призвал венесуэльских женщин определить программу работы на ближайшие годы, чтобы возобновить приоритеты национального феминистского движения, ориентированного на равенство, равноправие и права этого сектора населения.

Президент Венесуэлы также подчеркнул необходимость углубления методов организации и объединения различных форм самовыражения женщин на низовом уровне общества путем постоянного обсуждения в общинах.