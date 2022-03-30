Тюмень, 30 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Российский биатлонист Даниил Серохвостов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Об этом 30 марта сообщает ИА REGNUM.

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Серохвостов, который представляет Новосибирскую область, преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты 51,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Вторым стал спортсмен из Башкирии Эдуард Латыпов, у которого два промаха и отставание в 42,9 секунды. Замкнул тройку Карим Халили (Москва), у которого один штрафной круг и 49,2 секунды отставания.

Напомним, чемпионат России проходит в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.