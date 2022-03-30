Далматово, Курганская область, 30 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Власти курганского города Далматово отказались от идеи переноса памятника герою Гражданской войны Станиславу Рукманису. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

Musey.dalmatovo.ru Памятник Станиславу Рукманису в городе Далматово

В горадминистрации учли мнение жителей Далматовского района, которые в ходе голосования выступили против перезахоронения праха красноармейца большинством голосов (1123 голоса против переноса, 861 голос — за).

Отмечается, что вариант, предполагающий сохранение могилы Станислава Рукманиса на прежнем месте, включал в себя и реконструкцию памятника. Общественное обсуждение реконструкции обелиска намечено горадминистрацией Далматово на апрель 2022 года, говорится в ответе мэрии изданию.

Кроме того, судьба памятника Станиславу Рукманису зависит от победы во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству, итоги которого будут подведены не ранее 1 сентября 2022 года, следует из ответа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года власти города Далматово при реконструкции центральной площади намеревались убрать с неё могилу героя Гражданской войны Станислава Рукманиса. Данную идею они стали продвигать через лидеров общественного мнения, их поддержал даже местный совет ветеранов, но жители города встали на защиту памятника регионального значения. Далматовцы, которые живут сейчас в других городах страны тоже негативно отозвались о переносе праха красноармейца в иное место.

Герой Гражданской войны Станислав Петрович Рукманис родился в 1901 году в селе Кауната Режицкого уезда Витебской губернии (сейчас село расположено на территории Латвии). В Гражданскую войну он был разведчиком 267-го стрелкового полка, 30-й стрелковой дивизии. Погиб 28 июля 1919 года в бою за возвращение города Далматово в состав Советской России.