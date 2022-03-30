Воронеж, 30 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в совершении служебного подлога в Воронежской области, сообщили 30 марта в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело было возбуждено по материалам ГУ МВД России по Воронежской области.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Как полагает следствие, к ветврачу бюджетного учреждения Воронежской области «Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных» обратился житель Московской области за ветеринарными сопроводительными документами для отправки сельскохозяйственных животных, приобретённых у местного фермера, в Московскую область. В апреле 2021 года ветврач внёс в электронные формы соответствующих справок сведения о фактическом количестве поголовья животных и проведении их клинического осмотра перед транспортировкой, который на самом деле не проводился.

Сам обвиняемый свою вину признал и дал подробные показания. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года следственные органы сообщили о возбуждении сразу нескольких уголовных дел в отношении сотрудников ветеринарных учреждений, подозреваемых в получении взяток.