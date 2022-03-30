Вашингтон, 30 марта 2022, 12:17 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альясна Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
По его словам, Россия якобы «недооценила возможности сопротивления украинцев, переоценив свои собственные силы».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.
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