Рамалла , 30 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Глава Палестины Махмуд Аббас прокомментировал недавние вспышки насилия на израильской территории. Об этом 30 марта сообщает информационное агентство Al-Quds.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Напомним, ранее палестинские боевики совершили нападение на патруль израильской полиции и группу мирных жителей. Как заявил Махмуд Аббас, подобные нападения вредят палестинскому урегулированию и обостряют ситуацию в регионе.

«Убийство израильтян ведет только к дальнейшему ухудшению ситуации, поскольку мы стремимся добиться стабильности в преддверии месяца Рамадан, а также христианских и иудейских праздников», — заявил Махмуд Аббас.