Пермь, , 12:14 — REGNUM В Перми в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали семь человек, в том числе ребенок. По факту аварии полиция проводит проверку. Об этом сообщает издание «КП в Перми» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла вечером 29 марта. Автобус, курсирующий по маршруту № 87, врезался в стоящий на дороге КАМАЗ. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не справился с управлением.

В медчуреждение с жалобами на травмы обращались два пассажира автобуса, среди них ребенок 2013 года рождения. Девочка направлена на амбулаторное лечение. Еще пять травмированных пассажиров от госпитализации отказались.