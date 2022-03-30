Москва, , 12:14 — REGNUM В Московской области па базе лесничеств в 2022 году сформировано 19 добровольных пожарных дружин доя предупреждения и тушения возникших лесных пожаров, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

Лесной пожар Alh-rb.ru

Добровольными пожарными могут стать люди старше 18 лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности по профилактике или тушению пожаров и проводить аварийно-спасательных работы.

Граждане, не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности, в обязательном порядке пройдут обучение по программам подготовки добровольных пожарных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году с начала пожароопасного периода в лесах Подмосковья зафиксировано около 120 пожаров.

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