Москва, 30 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Москве задержан находившийся в розыске Хизри Запиров (Хиза). Его подозревают в мошенничестве при приеме ставок на спорт с гарантией выигрыша в 100%, пишет РИА «Дагестан».

(сс) NeONBRAND Блогер

По данным информагентства, в декабре 2021 года блогер и его PR-директор Лусик Карапетян были объявлены в розыск, после чего он вышел на связь и сообщил, что находится в Москве и планирует в ближайшее время с адвокатом явиться в полицию.

О Запирове известно, что он родился в селе Герга Каякентского района. У его страницы, созданной в соцсети, запрещенной в России, было 7,7 млн подписчиков. Блогер создавал и публиковал пранки и видео на автомобильную тематику.

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