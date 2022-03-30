Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Для жителей юга Швеции март стал вторым самым «дорогим месяцем», когда цены на электроэнергию чуть не достигли рекордных значений. Однако на севере страны март, наоборот, стал самым «дешевым месяцем» с декабря 2020 года. Об этом 30 марта сообщил телеканал SVT.

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Такие сильные контрасты объясняются географией Швеции с точки зрения ее энергетического снабжения.

Энергосети страны разделены на четыре энергорегиона. Самым незащищенным сточки зрения доступности электроэнергии признан самый северный энергорегион Швеции, поэтому власти регулярно административными и финансовыми методами специально занижают там цены на электроэнергию.

В энергорегионе «4», который охватывает юг Швеции, средняя цена в течение марта составляла 1,50 крон за киловатт-час (кВтч). Выше цены были только в декабре 2021 года, когда за один кВтч брали 1,87 крон.