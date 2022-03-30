Гавана, , 12:16 — REGNUM Министр энергетики Кубы Николас Арронте и председатель комиссии по энергетике Германии Клаус Эрнст обсудили 29 марта политику Кубы в отношении возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Солнечная электростанция

Таким образом, Германия поможет Кубе совершить переход к возобновляемой энергетике в 2022 году. Ранее Арронте также встретился с президентом федерации возобновляемых источников энергии Германии Симоной Петер для обсуждения возможности привлечения в Кубу немецких энергетических компаний.

Первым этапом перехода станет строительство солнечной электростанции мощностью 15 мегаватт.

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