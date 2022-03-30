Волгоград, 30 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Двум львятам, которых контрабандой перевозили через Волгоград, выбрали имена пользователи социальных сетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в приюте для бездомных животных «Дино».

Львята

Самку и самца назвали в честь двух великих русских рек — Волга и Дон. Звери находятся на временной передержке в приюте. Пока они являются вещественными доказательствами, их судьбу и дальнейшее проживание будут решать после окончания следствия.

«Мы рады, что жители горячо откликнулись на инициативу и предлагали оригинальные имена, связанные с нашим регионом. Думаем, эти имена они пронесут через всю свою жизнь, где бы в будущем не находились», — пояснили в приюте.

Как сообщало ИА REGNUM, истощённых львят, взрослую пуму, обезьяну, птицу, а также несколько тысяч рогов сайгака обнаружили в «ГАЗеле», остановленной для проверки документов в Волгограде.