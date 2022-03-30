Великий Новгород, 30 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула пожарной части исправительной колонии, который получил взятку от осужденного за незаконный пронос сим-карт. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Пресс-служба СУ СК по Новгородской области Сим-карты, телефоны и деньги

По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый, находясь в одном из кафе в Великом Новгороде, получил от осужденного, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в 40 тыс. рублей за пронос им на территорию ФКУ ИК-7 УФСИН России по Новгородской области, 50 штук сим-карт и двух мобильных телефонов, пользование и владение которыми для осужденных запрещено.

«Следственными органами на основании материалов УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника колонии, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия)», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование продолжается.

Видео: пресс-служба СУ СК по Новгородской области.