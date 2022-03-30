Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отвечает за состояние действующих бомбоубежищ, расположенных на территории всей страны, а также несет ответственность за строительство новых укрытий. Однако за последние 20 лет в Швеции не было построено ни одного бомбоубежища. Об этом 30 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Шведское агентство по чрезвычайным ситуация продолжает выполнение поставленных правительством задач, но на такие цели нам выделили ноль целых ноль десятых крон. Это означает, что строить новые бомбоубежища нам никто не поручал», — заявил журналистам руководитель одного из подразделений ведомства Андерс Йоханнессон.

В то же время, пишут журналисты, правительство Швеции уже пригласило эксперта-следователя со стороны, чтобы выяснить, обоснована ли потребность в строительстве новых защитных укреплений. Правительственное расследование должно быть завершено 7 ноября текущего года.

Отмечается, что в Швеции бомбоубежища строятся в зданиях. Как правило, это могут быть больницы, школы, а также многоквартирные дома.