Мариб, Йемен, , 12:13 — REGNUM Йеменские хуситы сбили беспилотник ВВС Саудовской Аравии на севере Йемена. Об этом 30 марта сообщает Al-Masirah со ссылкой на официального представителя повстанцев Яхья Сари.

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По его словам, беспилотник был сбит в районе провинции Мариб. С его слов, дрон производил разведку позиций повстанцев, но был обнаружен и уничтожен ракетой ПВО.

«Наши средства ПВО смогли сбить дрон-разведчик американского производства Scan Eagle при помощи специальных средств, когда он вел враждебные действия в воздушном пространстве района Вади провинции Мариб», — заявил Яхья Сари.