Стокгольм, , 12:21 — REGNUM Депутат риксдага Швеции от фракции «Шведских демократов» Роджер Рихтхофф распространил в интернете ролик, в котором поддерживается проведение Россией специальной операцией на территории Украины. Об этом 29 марта сообщил телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

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Ролик с одобрением действия российского руководства Рихтхофф выложил на странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В клипе, которым поделился шведских депутат, говорилось, что Россия освобождает украинский народ после восьми лет геноцида и этнических чисток.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.