Красноярск, 30 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Тендер, в рамках которого проходил отбор подрядчика на строительство школы в микрорайоне «Метростроитель» в Красноярске, привлёк внимание двух компаний. Победитель должен будет сдать здание для новой школы к середине мая 2024 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Заключить контракт с участником электронного конкурса, подавшим заявку на участие в электронном конкурсе №60, по цене контракта — 1 158 984 276,05 рубля», — отмечается в протоколе.

Название компании-победителя в протоколе не фигурирует.

Напомним, стартовая цена была 1,17 млрд рублей. Средства выделяются из бюджета города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тем временем в Туве отменили торги на строительство четырёх школ на общую сумму на 5,4 млрд рублей, а в Кемерово не смогли выбрать подрядчика на многомиллионный контракт на возведение здания прокуратуры. Ещё ранее был сорван тендер на строительство школы в Новокузнецке. Низкий интерес строительных компаний может быть объясним ростом цен на стройматериалы, что фиксировался еще в 2021 году.