Стокгольм, , 12:11 — REGNUM Цены на частные загородные домовладения по всей Швеции растут рекордными темпами. Так, согласно данным профильной организации Svensk Mäklarstatistik, в лене Вестерботтен за последние пять лет цены выросли на 53%. Об этом 29 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция Natalia Semenova

За последние годы в Швеции резко возрос интерес к покупке загородных домов. В среднем по стране за последние пять лет цены выросли чуть более чем на 50%. В Емтланде был зафиксирован самый большой рост — 108%.

В Вестерботтене выделяется муниципалитет Робертсфорс, где цены на частные домовладения выросли на 78%.

Наименьший рост среди остальных муниципалитетов Вестерботтена был зафиксирован в Нурдмалинге. Там цены за пять лет выросли всего на 35%.