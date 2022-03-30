Москва, , 12:06 — REGNUM На сегодняшний день сложно представить, что производители сахара будут влиять на рынок игрой на повышение цен на товар, который включён в минимальную потребительскую корзину. Об этом заявил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В условиях доминирования сетевой торговли трудно представить, что ассоциация производителей биржевого продукта питания будет «раскачивать» рынок игрой на повышение цен на товар, входящий в минимальную потребительскую корзину. Полагаю, что указанный ФАС России производитель сахарного песка (ООО «Продимекс») не способен оказать существенного влияния на оптовый или розничный рынок. Имеющиеся в стране переходящие запасы на 100% закрывают текущие потребности как кондитерской промышленности, так и частных лиц», — сказал Бражко.

По его словам, главная проблема состоит в другом: «Последние две недели граждане наблюдали резкий рост цен в сетевых магазинах на продукты первой необходимости, в т. ч. на сахарный песок. Многие столкнулись с отсутствием товара на полке. С учетом стабильных цен у производителей, наличия значительных запасов, продажа сахара по розничной цене 120−140 рублей за килограмм казалась «пиром во время чумы». Подобное манипулирование потребительским рынком можно наблюдать с начала 2020 года, когда стоимость лимона в розничной торговле выросла на 500−1000%. При проведении проверки ФАС России виновных в массовом «олимочивании» потребителей не установила, сверхприбыль у торговцев не изъяла».